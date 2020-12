Die gute Geschichte: „Wir sind dankbar, eine Familie zu haben“

Strengen, Landeck – Wenn Rebecca Schweisgut und Sarah Amon das Haus Terra in Landeck betreten, stürmen die Kinder bereits auf sie zu. Sofort werden die beiden Sechzehnjährigen ins Spielzimmer entführt und zum Legobauen eingeteilt. Das Haus Terra ist eine Wohngemeinschaft der Caritas, in der neun Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern sein können, ein vorübergehendes Zuhause finden.

Bei einem Vortrag an ihrer Schule sind die BORG-Schülerinnen auf das Projekt „Zeit schenken“ und somit auch auf die Wohngemeinschaft aufmerksam geworden. Beim „Zeit schenken“ engagieren sich Jugendliche der Oberstufe für ein halbes Jahr jede Woche für mindestens zwei Stunden ehrenamtlich bei der Kleiderausgabe, im Weltladen, Altenheim oder eben in der Kinderbetreuung.

„Wir wollten von Anfang an eher mit jungen Leuten was machen und entschieden uns für das Haus Terra“, so Rebecca und Sarah unisono. Fortan kamen die Strengerinnen wöchentlich am Dienstag ins Haus, um mit den neun Kindern den Nachmittag zu verbringen. Dabei wurde vor allem musiziert und gespielt: „Die Kinder haben uns sofort aufgenommen.