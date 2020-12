Wie man sich die Weihnachts-Feiertage selbst zu einem stimmigen Fest macht

Auch in der Corona-Pandemie muss man Weihnachten nicht alleine feiern: Man muss sich dafür erheben und Ideen jetzt umsetzen.

Psychologin Christa Schirl erklärt, wie man selbst gegensteuern kann, damit sich die traurigen Visionen nicht bewahrheiten: „Die erste Frage, die ich mir stellen muss, lautet: ,Was brauche ich persönlich, damit die Feiertage für mich stimmig sind?‘“

Das könne für jeden Menschen etwas anderes sein: „Für die einen Menschen können das Ausflüge in die Natur sein, die anderen wollen Ruhe und wieder andere wünschen sich, die Tage nicht allein verbringen zu müssen“, berichtet die Linzerin.

Schirl berichtet von einer Freundin, die einen Zettel an der Haustür kleben hat mit der Aufschrift: „Wer klopfet an zu Weihnachten? Oder man schaut sich Online-Plattformen, wie zum Beispiel ,Friendseek‘ um. Dort kann man nach einem Freizeitpartner suchen. Und vorher abklären, ob man dieselben Werte vertritt und Vorstellungen für die Feiertage hat.“

Wer aufgrund der Pandemie Angst vor Ansteckung habe, könne auch auf die modernen Kommunikationsmittel zurückgreifen, sich Menschen suchen, mit denen man per Videotelefonie das Fest verbringen möchte. „Das Ganze könnte noch mit einem kleinen Geschenk, das zuvor per Post verschickt oder in den Briefkasten gesteckt wurde, eine nette Note bekommen.“