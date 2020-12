Tirol Werbung für Winter optimistisch

Innsbruck –Die Tirol Werbung will sich trotz angespannter Situation rund um das Coronavirus nicht den Optimismus für die Wintersaison nehmen lassen. „Mit einem Start für die wichtigsten Nahmärkte hoffentlich im Laufe des Jänners, den Semesterferien im Februar und dem frühen Ostertermin Anfang April sind die Möglichkeiten für einen stabilen Verlauf in der zweiten Winterhälfte durchaus vorhanden“, sagt Tirol-Werbung-Geschäftsführer Florian Phleps. Man habe eine Werbekampagne in der Schublade, mit deren Ausspielung in den Märkten abhängig vom Infektionsgeschehen begonnen werde. Locken möchte man mit dem Motto „Tirol – zurück zu Dir“.