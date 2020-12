Läden sollen Kunden zu größerem Einkauf verleiten

Der erste Schritt zu einer Kaufentscheidung sei die Wahrnehmung eines Produkts. Daher versuchten Händler ihre Kunden so zu lenken, dass diese möglichst viele ihrer Produkte sehen. „Die Einzelhändler haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Verkaufsstrategien entwickelt, die auf die visuelle Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden abzielen“, erklärt­e Mathias Streicher vom Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus der Universität Innsbruck in einer Aussendung.

Als Beispiel nennt er etwa den Umstand, dass das Milchregal tendenziell im hinteren Bereich eines Supermarkts zu finden ist. Dadurch müssen die Kunden für Produkte des täglichen Bedarfs tief in das Ladeninnere vordringen und sehen auf dem Weg dorthin auch andere Produkte. Auch mit Rabattaktionen lassen sich Kunden gezielt in üblicherweise schwach frequentierte Geschäftszonen locken. „Auf diese Weise verlängert sich die Entdeckungsreise durch den Laden und die Wahrscheinlichkeit wird größer, sich in Anbetracht des Angebots an ein vergessenes Bedürfnis zu erinnern oder ein neues Produkt zu entdecken“, so Streicher.