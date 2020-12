Eine schöne, kinderfreundliche Runde: Krippele schauen in Imst

Nur zwei der 35 Krippen, die am Krippenpfad in Imst zu sehen sind. Gezeigt werden auch Bretterkrippen (li.), aufgestellt sind die Krippen u. a. in Fenstern oder Schaukästen.

„Vor 20 Jahren wollte der TVB, dass die Häuser geöffnet werden und die Leute Interessierten ihre Krippen zeigen“, erzählt Strobl. Das stieß jedoch auf wenig Gegenliebe, weswegen nach vier oder fünf Gläsern die Idee des Krippenpfades geboren wurde. Mit 17 in der Stadt aufgestellten Krippen fing es an, in diesem Jahr sind 35 zu sehen – in unterschiedlichsten Größen, Formen und Facetten.