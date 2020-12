Großprozess um Drogendeals über Innsbrucker Pizzeria: Acht Angeklagte

Innsbruck – Covid-19 und Drogen sind Teil der Gesellschaft. So begann Staatsanwalt Thomas Willam gestern sein Plädoyer beim Drogenprozess gegen eine angeklagte kriminelle Vereinigung aus dem Raum Innsbruck ungewöhnlich – und streute Richterin Verena Offer Rosen: „Es sind befremdliche Zeiten. Ein Prozess mit acht erschienenen Angeklagten ist bereits eine gesundheitliche Gratwanderung. Die Staatsanwaltschaft schätzt es deshalb sehr, dass heute auch im Schwurgerichtssaal für alle Maskenpflicht verordnet wurde.“ Darauf erklärte die Vorsitzende des Schöffensenats sieben Italienern und einem Albaner auch gleich die Hygiene-Regeln im Prozess: „Das ist hier am Tisch wie mit dem Supermarktwagerl – jeder, der sich hinsetzt, desinfiziert!“

Ungewöhnlich war der Suchtgift-Großprozess aber auch so: So hatten sich auf der Anklagebank in Begleitung der Justizwache großteils Pizzaköche und Kellner versammelt. Neben angeklagtem Suchtgifthandel einte die meisten der teils Geständigen zweierlei: Freundschaft und ruinöser Drogenkonsum. Zumindest für die mitangeklagten Drogenkuriere das Tatmotiv zur Finanzierung der eigenen Sucht. Das triste Geschäft klang dann so: „Kokain das Gramm für 80 Euro ein- und für 100 Euro verkauft. Den Gewinn von 300 Gramm hab ich sofort verkonsumiert – mir ist da nichts geblieben.“