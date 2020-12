Heute fällt Entscheidung über Gratisparken am Samstag in Innsbruck

Ohne Parkgebühren am Samstag wird es für Innenstadt-Anrainer schwieriger, Parkplätze zu finden – auch das deutet die Umfrage an.

Innsbruck – Seit September kann man in Innsbruck an Samstagen in den innerstädtischen Kurzparkzonen (F, X, Y und C) kostenlos parken. Der Innsbrucker Gemeinderat hat diese Maßnahme im August nach kontroversen Diskussionen mehrheitlich als „Probephase“ bis Jahresende beschlossen – und wird heute darüber befinden, ob die Testphase weiter verlängert wird. Heftige Debatten sind auch diesmal zu erwarten.