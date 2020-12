Wacker-Trainer Bierofka: Kein „Muss-Sieg“ gegen Tabellenführer Lafnitz

Innsbruck –„Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und werden alles dafür tun, dass uns das auch gelingt“, hat Daniel Bierofka drei Punkte zum Jahresabschluss fest im Visier. Von einem „Muss-Sieg“ gegen Tabellenführer SV Lafnitz will der Wacker-Coach heute ab 18.30 Uhr im Tivoli-Stadion nicht sprechen: „Freilich braucht es Ergebnisse, aber für mich zählt momentan die Entwicklung der Mannschaft mehr. Außerdem ist es noch zu früh, um in dieser Liga von Vorentscheidungen zu reden.“ Die Gäste aus der Steiermark, die laut Obmann Bernhard Loidl nicht für eine Erstliga-Lizenz ansuchen, haben nach zwölf Runden schon neun Siege zu Buche stehen, der FC Wacker erst fünf. Das bittere 0:3 beim GAK ist aufgearbeitet und abgehakt, der vierte Heim­erfolg soll mit einem couragierten Auftritt erkämpft werden.

Im Tivoli ist die Rasenheizung nach dem Wintereinbruch entsprechend aufgedreht, der Rasen wird daher weich, aber doch recht passabel bespielbar sein. Personell sind die Schwarzgrünen wieder besser aufgestellt als zuletzt gegen die Grazer Rotjacken. In der Innenverteidigung steht wieder Darijo Grujcic, im Mittelfeld soll der „Sechser“ Karim Conte wieder in bewährter Manier abräumen. Ob der zuletzt angeschlagene Kapitän Lukas Hupfauf auflaufen kann, entscheidet sich erst heute. „Das Risiko, dass er sich eine schwere Verletzung einhandelt, gehen wir nicht ein. Ist er fit, spielt er auch“, so Bierofka, der dem SV Lafnitz Respekt zollt: „Eine clevere und auch erfahrene Mannschaft, die in der Torgefahr sehr variabel ist“, warnt der FCW-Coach vor den Standards der Steirer, ihrem schnellen Umschalten und der Gefährlichkeit auch aus der zweiten Reihe.