Österreichs Bob-Piloten vor Fahrt ins Ungewisse in Igls

Das Bobteam „Austrian Avalanche“ mit Pilot Benjamin Maier freut sich auf die Heimrennen in Igls.

Igls –„Wir wissen nicht genau, wo wir stehen“, erklärt Österreichs Bob-Nationaltrainer Wolfgang Stampfer. Nachdem sein Schützling Markus Treichl beim Weltcup-Auftakt in Sigulda (LAT) positiv auf Corona getestet wurde und damit auch Teamkollege Benjamin Maier pausieren musste, geht für die heimischen Bob-Asse die Saison beim Heim-Weltcup in Igls erst so richtig los. Der Sistranser Treichl hat ein Ass im Ärmel und setzt auf einen Bob-Prototyp, den Stampfer mit Unterstützung einiger Firmen im Hinblick auf Olympia 2022 entwickelt hat.