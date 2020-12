Der Abflug ins Ungewisse: Saab-105-Jets werden eingestellt

Wien – Die Pandemie lässt nur einen virtuellen Festakt im Internet zu: Am Flughafen Hörsching bei Linz schickt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) heute die 50 Jahre alten Saab-105-Jets offiziell in den Ruhe­stand. Spätestens am 31. Dezember ist der letzte Einsatzflug geplant.