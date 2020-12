EU-Gipfel setzt in Streit mit Türkei auf milde Sanktionen

Die EU will im Streit mit der Türkei über umstrittene Gaserkundungen im Mittelmeer offenbar vorerst auf härtere Wirtschaftssanktionen verzichten. Wie aus einem überarbeiteten Entwurf für ein gemeinsames Papier für das EU-Gipfeltreffen am Donnerstag hervorgeht, sollen lediglich weitere Einzelpersonen auf einer Sanktionsliste landen, die an Planung und Ausführung der umstrittenen Gas-Erkundungen beteiligt sind.