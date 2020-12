ÖFB-Team beendet Jahr im FIFA-Ranking auf Rang 23

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 23 ins neue Jahr gehen. Die am Donnerstag vom Weltverband veröffentlichte aktuelle Rangliste wird wie gehabt von Belgien vor Weltmeister Frankreich und Brasilien angeführt. Die Belgier stehen damit zum dritten Mal in Folge mit Jahresende an der Spitze. Die Änderungen blieben minimal, weil die internationalen Spieltermine seit November rar gesät waren.