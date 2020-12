Krach bei Volksschauspielen: Gassner soll es in Telfs richten

Haas warf das Handtuch und kündigte vorgestern ihren Rückzug von den Volksschauspielen an. Per Rundmail an deren Gremien erhob sie Vorwürfe in Richtung Nix. Dieser habe keine tauglichen Programmunterlagen geliefert und sich in Dinge eingemischt, für die er nicht zuständig sei. Überdies seien, entgegen den internen Vereinbarungen, vertrauliche Mails weitergeleitet worden.

Nix, ein Doppeldoktor in Jus und Theaterwissenschaft, will das so nicht stehen lassen. Er habe Verträge stets penibel eingehalten, so auch in Telfs, erklärt Nix in einer Stellungnahme. Und weiter: „Frau Haas darf glücklich sein, dass ich nicht aus dem Nähkästchen plaudere. Sollte sie ihre Vorwürfe wiederholen, würde ich dagegen rechtlich vorgehen.“ Jetzt seien „Besonnenheit und Milde angesagt, im Sinne der Kunst“.