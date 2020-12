Wattens – Tirols größter Industriekonzern Swarovski, der bereits zuvor durch Billig-Konkurrenz jahrelang geschwächelt hatte, rutscht­e heuer durch die massiven Corona-Folgen in große Probleme. Was folgte, war der Abbau Tausender Jobs (1200 davon auch am Stammsitz Wattens) und ein Umbau der Struktur (bis hin zum möglichen Bösengang und/oder einem Teil-Verkauf an Partner), der aber auch innerhalb der Kristall-Familie Swarovski heftig umstritten ist – vor allem auch wegen des Verlusts von Mitspracherechten und der Sorgen um die Zukunft des Standorts in Wattens.