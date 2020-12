Muttereralmbahn: Voller Kaufpreis nur, wenn Verbindung fix ist

Die Bahn steht im Besitz der Gemeinden und des Mehrheitseigentümers TVB. Der Verkaufsentschluss war bereits im Februar gefasst worden. Was folgte, war ein objektiviertes Bieterverfahren. Elf Interessenten boten an, drei blieben übrig. Wie vor Wochen exklusiv berichtet, hat sich Tatry – aus Sicht der Gesellschafter – als Bestbieter herauskristallisiert.

1) Der Tatry-Deal: TRM soll laut der gestrigen Offenlegung der Gesellschafter 4,5 Millionen Euro für eine „entschuldete“ Bahn hinblättern, investieren und die Bahn in seinen internationalen Skipass (35.000 Mitglieder) integrieren wollen. Das jedoch in zwei Kauf-Etappen und mit einem Vorbehalt. Die erste Tranche in der Höhe von 3,25 Mio. € soll mit Übergabe der Bahn am 1. April 2021 fließen. Die Restsumme von 1,25 Mio. € aber erst dann, wenn „alle Genehmigungen einer Verbindung zur Axamer Lizum“ vorlägen. Das könnte dauern. Es gibt zwar diverse Verbindungspläne aus der jüngeren Vergangenheit, aber wohl noch kein einreichfähiges Projekt. Ein Stichtag, mit welchem diese Verbindungsbahn umsetzungsreif und somit der restliche Kaufpreis fließen soll, gibt es daher nicht.

2) Die Verlierer: Bei den zwei weiteren Angeboten – die Axamer Lizum Aufschließungs AG sowie „Stage 12 Hotel GmbH“ – wurden laut Gesellschafter die ausgeschriebenen Mindestgebote weit unterschritten. Und beide Angebote deshalb „nicht weiter behandelt“. Wie die TT in Erfahrung bringen konnte, sollen die Gesellschafter im Bieterverfahren festgeschrieben haben, dass ein Kaufpreis von 1,5 Mio. € plus einer Schuldenübernahmen von 1,5 Mio. € nicht unterboten werden dürfe. Das Stage-Angebot soll bei rund 1,55 Mio. € ohne Schuldenübernahme gelegen sein, jenes der Lizum bei lediglich 7,67 € (jedoch inklusive einer fixen Umsetzungs­zusage für die Verbindung).

4) Der finale Akt: Noch gestern tagte der TVB-Vorstand, am Montag soll der Aufsichtsrat eine Wohlmeinung für den nötigen Beschluss der Vollversammlung am Dienstag abgeben. Vorstandsmitglied und Hotelier August Penz – er ist Teilhaber des Mitbieters Stage 12 – will dort mitstimmen, wie er selbst ankündigte. Rechtlich soll das möglich sein, wie es aus dem Land zur TT heißt. Lediglich im Vorstand hätte sich Penz aufgrund der vermutlich vorliegenden Befangenheit wohl seiner Stimme enthalten müssen. Beinahe zeitgleich mit der TVB-Vollversammlung sollen am Dienstag auch die Gemeinderäte in Mutters und Götzens tagen. TVB-Chef Karl Gostner sowie die BM Hansjörg Peer und Josef Singer sprachen sich gestern klar für den Deal mit Tatry aus.