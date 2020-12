Hamilton darf beim Saisonfinale in Abu Dhabi starten

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kehrt nach seinem positiven Test auf das Coronavirus beim Saisonfinale an diesem Wochenende in Abu Dhabi in seinen Mercedes zurück. Wie der Rennstall und der Motorsport-Weltverband (FIA) am Donnerstagabend bekannt gaben, erhält der Brite nach mehreren negativen Corona-Tests die Freigabe für den Grand Prix am Sonntag (14.10 Uhr). Hamilton war zuvor zweimal positiv getestet worden und hatte sich in Bahrain in Quarantäne begeben müssen.