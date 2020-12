Beczala sang „Werther“ in gespenstisch leerer Staatsoper

An sich ist Jules Massenets „Werther“ keine schlechte Wahl für die Vorweihnachtszeit. Die Oper beginnt und endet mit einem Weihnachtslied, spielt zeitweise unterm Christbaum und handelt von der Liebe. Die gestrige Staatsopern-Aufführung des gefühlsbetonten Werks stand freilich unter einem anderen Stern als jenem von Bethlehem. Corona-bedingt wurde vor (fast) leerem Haus gespielt und via fidelio gestreamt. ORF III strahlt die Aufzeichnung am 10. Jänner 2021 um 20.15 Uhr aus.