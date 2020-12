SÜD ALPEN RAUM: „Lebensraum ist im Herzen und im Kopf“

Lienz – Seit gut einem Jahr kooperieren Bruneck, Lienz, Spittal an der Drau und Hermagor in einem Städtenetzwerk. „Wir wollen das Gemeinsame voranstellen, um unseren Lebensraum zu einer auf EU-Ebene relevanten Größe zu entwickeln“, beschreibt Oskar Januschke, Leiter des Stadtmarketings in Lienz, die Vision. Die Bezeichnung „SÜD ALPEN RAUM“ wurde als Markenname geschützt. „Dass diese Marke mit Leben ausgefüllt wird, setzt gegenseitiges Vertrauen in der Bevölkerung voraus“, meint Januschke. „Das Miteinander ist keine Gefahr, sondern eine Bereicherung für uns alle. Wir wollen in die Herzen und in die Köpfe der Leute.“