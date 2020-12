Wende? Ibiza-Drahtzieher verhaftet, „Hauptdarsteller“ frohlocken

Eine der Schlüsselfiguren im Ibiza-Video, der Privatdetektiv Julian H., wurde in Berlin festgenommen.

Wien, Berlin – Das knapp sieben Stunden dauernde Ibiza-Video war allgemein bislang nur in Sequenzen bekannt, die einst von Süddeutscher Zeitung und Spiegel veröffentlicht worden sind. Die Ausschnitte reichten für den tiefen Fall des langjährigen FPÖ-Obmannes Heinz-Christian Strache und für das vorzeitige Scheitern des Kabinetts Sebastian Kurz I aus. Das war im Mai 2019.

In der Vorwoche entschied der Verfassungsgerichtshof, dass den Abgeordneten des Ibiza-Untersuchungsausschusses das komplette Video ausgehändigt werden muss. Zuvor hatten sich SPÖ, FPÖ, NEOS und auch die Grünen an die Höchstrichter gewandt, weil der Ausschuss nur eine teils abgedeckte Version des Videos und geschwärzte Transkripte erhalten hatte. Diese Vorgehensweise hat der Verfassungsgerichtshof nicht akzeptiert.

Kaum war die Freude der Opposition verhallt, kam die Meldung aus Deutschland. Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos ist gefasst. Julian H. wurde in Berlin festgenommen. Er war gerade von einer Auslandsreise zurückgekehrt. Die Staatsanwaltschaft Wien, die gegen H. ermittelt, hofft nun auf die baldige Überstellung nach Österreich. Das könnte aber einige Zeit dauern. Derweil freuen sich die beiden „Hauptdarsteller“ des Videos, Strache und (Ex-FPÖ-Klubchef) Johann Gudenus, sowie die Fraktionen im Ibiza-U-Ausschuss.

Julian H., ehemaliger Sicherheitsberater mit einer Detektei in München, soll das Video auf Ibiza im Jahr 2017 inszeniert haben. Er ist auch als Begleiter des Lockvogels, einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte, in einer Nebenrolle zu sehen. H. ist nach Bekanntwerden des Videos untergetaucht. Er wurde per internationalem Haftbefehl gesucht.