„Dann gibt es einen Guerillakrieg“: EU und Großbritannien drohen Spannungen

London, Brüssel, Wien – In den festgefahrenen Verhandlungen über ein Post-Brexit-Abkommen wird der Ton zunehmend rauer. Einen Tag vor Ablauf der selbst gesetzten Frist für einen Durchbruch brachte die Regierung in London sogar einen Einsatz der Marine ins Spiel, um EU-Fischerboote im Falle eines No Deals aus britischen Gewässern fernzuhalten. Die Verhandlungen zwischen den Teams von EU-Unterhändler Barnier und seinem britischen Gegenüber Frost liefen unterdessen in Brüssel weiter.