Konflikt ums Ski-Tourengehen wird in Tirol zur Posse

Derzeit sind viele Pisten in den Tiroler Skigebieten gesperrt. Politik und Alpenverein fordern eine Öffnung.

Innsbruck – Der Schnee ist da, die Skigebiete dürfen aber erst am 24. Dezember aufsperren. Zugleich hat sich die Tiroler Politik vehement für den Individualsport im Freien eingesetzt: fürs Tourengehen auch auf Pisten oder Rodeln. Jetzt haben viele Skigebiete, vor allem im Großraum Innsbruck, ihre Pisten gesperrt: weil sie präpariert werden. Diese Woche gab es bereits ein Gespräch mit allen Beteiligten, doch erneut steckt man in der Sackgasse. Das versteht Sportreferent LHStv. Geisler (ÖVP) nicht. „Wenn alle guten Willen zeigen, dann wird es wohl möglich sein. Aber einige Tourengeher haben leider das Miteinander missachtet, andererseits müsste eine gute Abstimmung, wann präpariert und wann die Pisten geöffnet sind, schon möglich sein.“

Auf der anderen Seite ist der Puls von Seilbahnsprecher und ÖVP-Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl seit dem verschobenen Saisonstart ohne Gastronomie am Berg ohnehin schon am Anschlag. Gestern schnellte sein Blutdruck endgültig in die Höhe. Die aktuelle Situation setzt für ihn die Klärung wichtiger Haftungs- und Versicherungsfragen voraus. Außerdem warte die Branche noch immer auf Entschädigungen, weitere Leistungen müssten deshalb abgegolten werden.