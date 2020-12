Kriechmayr im Val d‘Isere-Abschlusstraining mit Bestzeit

Im Abschlusstraining für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Val d‘Isere hat Vincent Kriechmayr eine klare Bestzeit aufgestellt. Der 29-Jährige war am Freitag 0,66 Sekunden schneller als der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Sein oberösterreichischer Landsmann Daniel Hemetsberger belegte mit Startnummer 50 und 1,11 Sekunden Rückstand erneut Platz fünf. Nicht ins Ziel kam Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer, der eine Schrecksekunde unbeschadet überstand.

„Man darf ein schlechtes Training nicht überbewerten, und man darf ein gutes Training nicht überbewerten“, meinte Kriechmayr im Anschluss. „Es ist nicht schlecht, aber es gibt schon noch ein paar Sachen, die ich vielleicht ein bisschen besser fahren kann.“ Die erste Abfahrt in diesem Wettkampf-Winter findet am Sonntag statt, schon am Samstag (10.30 Uhr/beide live ORF 1) steigt der Super-G. Kriechmayr scheint für den Auftakt jedenfalls gut gerüstet zu sein.