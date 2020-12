Glasner gewann ÖFB-Trainerduell mit Hütter 2:1

Oliver Glasner hat sich am Freitagabend im österreichischen Trainerduell mit Adi Hütter in der deutschen Fußball-Bundesliga knapp durchgesetzt. Der VfL Wolfsburg feierte zum Auftakt der 11. Runde einen 2:1-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt. Wolfsburg überstand damit auch das elfte Saisonspiel ungeschlagen und holte den vierten Sieg aus den jüngsten fünf Runden. Frankfurt ist mittlerweile acht Spiele sieglos, nach fünf Remis am Stück verlor man wieder einmal.