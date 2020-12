Massentests starten in Steiermark und Niederösterreich

Mit der Steiermark und Niederösterreich greifen am Samstag zwei weitere Bundesländer in das Corona-Massentest-Geschehen ein. Die Stationen haben jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, dasselbe Zeitfenster gilt für Sonntag. Auch in mehreren anderen Bundesländern werden am Wochenende weiter kostenlose Tests angeboten, nämlich im Burgenland, in Oberösterreich, in Kärnten, in Salzburg und in Wien.