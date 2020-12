Staatsanwaltschaft verhörte syrischen Geheimdienst-General

Der mutmaßlich vom Bundesamt für Verfassungsschutz geschützte syrische General Khaled H. ist kürzlich von der Staatsanwaltschaft Wien einvernommen worden. Ein Sprecher habe dies dem „Kurier“ bestätigt, hieß es. H., dem Folter vorgeworfen werde, sei bis März 2013 Leiter des allgemeinen syrischen Nachrichtendienstes Zweigstelle 335 in Raqqa gewesen. Laut Zeugenaussagen soll diese Zweigstelle an der brutalen Niederschlagung gegen die Opposition in Raqqa beteiligt gewesen sein.

Der „Kurier“ berichtet von brisanten Zeugenaussagen, die den General belasten. H. habe einfach „irgendwelche Leute“ festnehmen lassen, „einfach um zu zeigen, dass sie Demonstranten festgenommen hatten“ und er habe an den Häftlingen ein „Exempel statuieren“ wollen, um die Proteste zu beenden, heißt es in einem Bericht der nach Kriegsverbrechern in Syrien suchenden „Commission for International Justice and Accountability“ (CIJA). Dabei seien die Häftlinge routinemäßig mit Schlägen und Elektroschocks gefoltert worden. „Einigen Opfern wurde Nahrung vorenthalten und einige verschiedenen Formen sexueller Misshandlungen unterworfen“, heißt es in dem CIJA-Bericht weiter. H. sei „erheblich“ an der Niederschlagung gegen tatsächliche und vermutete Oppositionsmitglieder in Raqqa involviert gewesen.