Statt ausgelassener Maturafeier eine Spende für Kinder in Armut

Innsbruck –Ausgehen, feiern, Party machen: Für die meisten jungen Menschen ist das ein wichtiger Teil ihres Lebens. Denn er ist nicht nur ein Ausdruck von Lebensfreude, sondern er bietet auch Möglichkeiten, neue Menschen kennen zu lernen und neue Wege auszuprobieren. Wege, die letztendlich in ein eigenständiges Erwachsenenleben führen. Doch heuer ist das alles anders. Der Lockdown sorgt dafür, dass Zusammentreffen nur im engsten Kreis stattfinden können. Viele junge Menschen müssen sich auf eine Handvoll sozialer Kontakte konzentrieren. So auch Viktoria Kogler.

Die 18-Jährige wird in diesem Schuljahr mit 53 Mitschülerinnen und drei Mitschülern in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Kettenbrücke die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin mit der Matura abschließen. Das hätte im Herbst mit dem Maturaball gebührend gefeiert werden sollen. Doch der Ball wurde Corona-bedingt abgesagt. Als Mitglied des Ballkomitees trägt Viktoria diese Entscheidung mit. Natürlich ist sie trotzdem ein bisschen traurig darüber: „Auf den Moment, wo du selbst auf der Bühne oben stehst, haben wir uns alle gefreut. Dass du endlich alles, was du geschafft hast, mit deinen Freunden und deiner Familie feiern kannst. So wie man das die Jahre vorher eben bei den anderen gesehen hat.“ Diesen Moment konnten Viktoria und ihre Mitschülerinnen heuer nicht auskosten.