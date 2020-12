EM-Rang sechs für die Turner

Der Innsbrucker Manuel Arnold und die drei Wahl-Tiroler Vinzenz Höck, Alexander Benda und Ricardo Rudy durften sich am Samstag über den sechsten Rang im Team-Bewerb der Kunstturn-Europameisterschaft in Mersin (TUR) freuen. Dabei ging es nach der fehlerfreien Qualifikation aufgrund einiger Patzer am Pauschenpferd von Rang vier sogar noch zurück. Am Ende überwog dennoch die Freude: „Platz drei wäre sowieso extrem schwierig geworden. Ich bin mehr als happy, dass wir erstmals das EM-Teamfinale erreicht haben“, meinte Sportdirektor Fabian Leimlehner.