Externes Pflegeteam springt in Mieminger Heim ein

Mieming –„Die Besetzung der Dienste in unserem Haus war akut gefährdet“, schilderte der Leiter des Wohn- und Pflegeheimes in Mieming, Gerhard Peskoller. In dem 64-Betten-Haus ist kürzlich ein Corona-Cluster aufgetreten. Wer das Virus eingeschleppt hat, sei bisher unklar. Contact-Tracing habe sich als schwierig erwiesen, wie auch der stv. Bezirkshauptmann von Imst, Andreas Nagele, mitteilte. „Die Behörde steht in engem Austausch mit der Heimleitung, um Infektionsketten schnellstmöglich zu stoppen.“