Siegele: „Dreierlandtag ist ein Tiger mit Zähnen“

Der Dreierlandtag, also jener, wo sich die Landespolitiker aus Tirol, Südtirol und dem Trentino treffen, sei „überhaupt kein zahnloser Tiger“. Dieses Vorurteil hält sich fast schon so lange, wie es den Dreierlandtag gibt. 1970 trafen sich die Abgeordneten aus Tirol und Südtirol zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Sitzung in Bozen. Das galt als Sensation und als wichtige Annäherung. 1991 kam das Trentino dazu, 1993 schied Vorarlberg auf eigenen Wunsch aus. So wurde aus dem Zweier-, ein Vierer- und letztlich der Dreierlandtag, der alle zwei Jahre tagt. Zum letzten Mal trafen sich die Abgeordneten 2019 in Bozen.