Rendi-Wagner: „Als Ärztin gegen aktive Sterbehilfe“

Rendi-Wagner versucht – so wie auch die Höchstrichter in der Begründung des Erkenntnisses vom Freitag – eine differenzierte Bewertung: Aktive Sterbehilfe lehne sie als Ärztin ab, aber sie zeigte sich einverstanden, dass die „überschießende Strafbarkeit“ für Beihilfe nicht mehr gelten soll. Man müsse konkrete Ausnahmen definieren und Missbrauch ausschließen.

„Sehr froh“ ist Rendi-Wagner jedenfalls, dass die Strafbarkeit der aktiven Sterbehilfe nicht aufgehoben wurde. Was aber die Beihilfe zum Selbstmord betrifft, sei es „inhaltlich nicht nachvollziehbar, wenn Menschen sich strafbar machen können, wenn sie ein Zugticket kaufen für jemanden, der ins Ausland in eine legale Sterbeklinik fährt“, sagte sie in der ORF-Pressestunde.