Österreich im Skiflug-WM-Teambewerb nur Sechster

Die ersatzgeschwächten ÖSV-Adler sind im abschließenden Teambewerb der Skiflug-WM in Planica nur Sechste geworden. Nach den Ausfällen von Stefan Kraft und Daniel Huber ohnehin nur als Außenseiter angetreten, waren die Österreicher am Sonntag 240 Punkte und damit meilenweit von den Medaillen weg. Gold ging an Norwegen, das vor Deutschland und Polen seinen Titel erfolgreich verteidigte.