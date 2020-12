Mehr als zwei Tonnen Crystal Meth in Malaysia beschlagnahmt

In Malaysia hat die Küstenwache eine Rekordmenge an Crystal Meth beschlagnahmt. Es seien 2,12 Tonnen der Droge auf einem Boot im Norden des Landes gefunden worden, sagte der Behördenchef Zubil Mat Som am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. „Es ist die größte Beschlagnahmung in der 15-jährigen Geschichte der Küstenwache.“ Die Drogen haben nach Angaben der Küstenwache einen Verkaufswert von mehr als 21 Millionen Euro.