Dritter Lockdown bremst Aufschwung 2021 kräftig

Wien – Die Pandemie hat sich zu einer Wellenbewegung entwickelt, ebenso verhält sich derzeit die wirtschaftliche Entwicklung, erklärte gestern Martin Kocher, Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes IHS, bei der Präsentation der Wirtschaftsprognose bis 2022. Konkret sieht das so aus: Verringert sich das Pandemiegeschehen wie etwa in den Sommermonaten, dann nimmt der Aufschwung an Fahrt auf, steigen die Corona-Fallzahlen, wird dieser Effekt gebremst. Nicht zuletzt wegen der damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen. Demzufolge wird sich auch der von der Regierung angekündigte dritte Lockdown mit 26. Dezember negativ auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auswirken. Laut Berechnungen der Wirtschaftsforscher des Wifo ziehen sich die Folgen deutlich bis in das kommende Jahr.