Es ist ja nicht so, dass man in Tirol erstmals vor dem Problem stünde, dass die Natur und die Berge von Erholungssuchenden – und die Rede ist nicht nur von Touristen – gestürmt werden. Und nicht zum ersten Mal hat man von verschiedensten Seiten darauf recht gut reagiert. Als etwa vor über zehn Jahren das Skitourengehen plötzlich zum Thema für viele wurde, formulierte man u. a. zehn Empfehlungen für Pistentouren. Zudem gab es Regelungen, wann man in welchem Skigebiet als Tourengeher in der Nacht unterwegs sein darf.