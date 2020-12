Dritter Sieg in Serie: Haie überholen Graz 99ers

Graz – Nach den zwei Heimsiegen gegen Villach und Linz wollten die Haie am Montag in der Fremde nachlegen. Und nach der frühen Führung durch Deven Sideroff (3.), der kurz vor der ersten Drittelsirene im Powerplay noch das 2:0 (19.) nachreichte, sah es in Graz richtig gut aus. Dort hatte man das erste Saisonduell nach einem irren Spielverlauf und 0:7-Rückstand übrigens mit 5:7 verloren.

Es wurde am Montag in der Steiermark im zweiten Abschnitt sogar noch weit besser: Daniel Ciampini zog auf und davon und ließ Olivier Rodrigue beim 3:0 (24.) keine Chance. Nach dem 4:0 (26.) durch Jan Lattner war der Arbeitstag des Graz-Goalies vorzeitig beendet, er machte Felix Nussbacher Platz.

Weil sich Topscorer Braden Christoffer verletzte, wanderte Lattner zwischenzeitlich von der Verteidigung in den Sturm vor. Und der 30-jährige Tscheche hat in dieser Saison ja sein Torjäger-Gen wiederentdeckt: Mit seinem sechsten Saisontreffer und dem 5:3 (35.) kehrte wieder etwas Ruhe ein. Nach mehreren Ausfällen (Jennes, Hochfilzer, Bär) wanderte nach Christoffer auch Kevin Tansey kurz vor Ende des zweiten Abschnitts angeschlagen vom Eis.

Die zweite Auswärtstournee in dieser Saison geht bereits am Mittwoch in Salzburg weiter. In der Hoffnung, dass sich das große Lazarett im Haifischbecken wieder etwas lichtet.