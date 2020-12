Wörgl – Wenn es um die so genannte alte Musikschule geht, fällt häufig das Wort „vertraulich“. Bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte Bürgermeisterin Hedi Wechner das Thema im nichtöffentlichen Teil abhandeln. Damals ging es um die Ausschreibung des Verkaufs des denkmalgeschützten Gebäudes. Der Gemeinderat stimmt aber nicht in ausreichender Zahl an Mandataren zu. Wechner hätte eine Zweidrittelmehrheit (14 Stimmen) benötigt. So wurde öffentlich eine auf drei Wochen befristete Ausschreibung vorgenommen, die angesichts des kurzen Zeitraums viel Kritik der Opposition erntete.