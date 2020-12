Viel Energie für den Wohnbau: 132 Wohnungen entstehen in Neu-Rum

Rum – Die ersten (Vor-)Arbeiten starteten schon im Oktober, gestern fand in Neu-Rum nun der offizielle Spatenstich für ein besonders großes Wohnbauprojekt statt: Die Neue Heimat Tirol errichtet in der Steinbockallee bis Ende 2022 insgesamt 132 Wohnungen und investiert dafür rund 20 Mio. Euro.

Zu Vorgaben beim Heizwär­mebedarf, der 10 kWh pro m2 pro Jahr nicht überschreiten darf, kommt bei diesem Standard noch die Energiebilanz hinzu: Übers Jahr soll in einer bilanziellen Betrachtung so viel Energie am Gebäude selbst produziert werden, wie auch verbraucht wird.

Für den Rumer Wohnungsreferenten GR Markus Prajczer, gestern mit BM Edgar Kopp und Vize-BM Romed Giner beim Spatenstich zugegen, ist das „beispielhafte Projekt“ das „Herzstück der Wohnbauoffensive in Rum“, deren Ziel es sei, binnen zwei Jahren 160 neue Wohnungen zu schaffen. Bei einem Nachverdichtungsprojekt in der Austraße/Hechenbergstraße (Übergabe: Mai 2021) laufe bereits die Vergabe. Direkt angrenzend an die jetzige Baustelle in der Steinbockallee hat die NHT 2019 übrigens bereits 64 Wohnungen übergeben.