"Menschen Geschichten Emotionen": Zillertalerinnen verzaubern mit Texten

Hippach – Es sind ehrliche Worte, wahre Geschichten. Es sind Texte, die einen tief in der Seele berühren. Texte, die einen schmunzeln lassen und bei denen man sich denkt: „Das könnte mir genauso passieren.“ Insgesamt 16 solcher Geschichten haben die Autorinnen der Schreibwerkstatt in Hippach in einem gemeinsamen Buch gesammelt.