Konditoren und Bäcker schnürten süße Packerln für Pflegekräfte

Reutte – Corona hat die Herausforderungen in der Pflege und Betreuung der älteren Generation sichtbar gemacht. Das Arbeiten mit Maske in der mobilen Pflege, Besuchsverbot während des ersten Lockdowns und Besuchseinschränkungen während des zweiten Lockdowns in der stationären Pflege – durch die Reduktion von persönlichen Kontakten kamen sowohl die Pflegebedürftigen als auch deren Angehörige und das Pflegepersonal im Speziellen oft an ihre Grenzen, vielfach wuchsen sie sogar darüber hinaus.