Solo oder Duett? Fürs Bett gibt es kein Patentrezept

Wie man sich bettet, so schläft man: Aber was heißt, sich gut betten als Paar? Alleine schlafen oder doch lieber zu zweit? „Das kann so pauschal nicht beantwortet werden“, sagt Elisabeth Brandauer. Als Oberärztin im Schlaflabor der Neurologie an der Uni-Klinik Innsbruck weiß sie aus der Praxis, dass es ganz von der individuellen Einstellung abhängt, wer wie besser schläft. „Es gibt Menschen, die wollen einfach nicht alleine schlafen und schlafen schlecht, wenn sie das müssen“, erzählt Brandauer, fügt jedoch im nächsten Atemzug hinzu: „Die Erfahrungen haben uns aber auch gezeigt, dass es mehr Störungen im Schlaf gibt, wenn zu zweit geschlafen wird.“