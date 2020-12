Taschenlabel Qwstion: Designpreis für Tiroler Taschen aus Naturfaser

Reith bei Seefeld, Innsbruck – Ein neuer Stoff könnte sich schon bald in der Textilszene richtig breitmachen. Die in Seefeld ansässigen Taschenproduzenten von Qwstion haben den deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in der Kategorie Design gewonnen, für ihr Material Bananatex. Der Stoff entsteht aus der natürlichen Faser der Bananenstaude, nun hoffen die Macher, dass Bananatex schon bald synthetische Stoffe aus der Kleider- und Accessoires­produktion verdrängt.