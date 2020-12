Missbrauchskomplex Münster - Zwei Festnahmen in Österreich

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Münster in Deutschland sind Anfang Dezember zwei Männer in Österreich festgenommen worden. Ihnen wird schwerer sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Der 44-jährige Kärntner und ein 24-jähriger Deutscher sollen zwei Buben im Alter von jeweils neun Jahren missbraucht haben. Das teilten die Landespolizeidirektion OÖ, die Staatsanwaltschaften Klagenfurt und Köln sowie die Polizei Münster am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.