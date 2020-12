Gefangenenaustausch zwischen Aserbaidschan und Armenien

Gut einen Monat nach dem Ende der Kämpfe in der Südkaukasusregion Berg-Karabach hat aserbaidschanischen Angaben zufolge der Gefangenenaustausch mit Armenien begonnen. Die zuständige Behörde in der Hauptstadt Baku veröffentlichte am Montag die Namen von zwei aserbaidschanischen Kriegsgefangenen, die in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Wie viele Gefangene insgesamt ausgetauscht wurden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.