Japans berühmtes Schneefestival in Sapporo fällt aus

Wegen der andauernden Corona-Pandemie fällt Japans weltberühmtes Schneefestival von Sapporo im hohen Norden des Landes erstmals aus. Wie die Organisatoren am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilten, plane man stattdessen, online über das für Sapporo so wichtige Ereignis zu informieren. Normalerweise zieht das um Februar herum stattfindende Festival mit seinen zahlreichen imposanten Skulpturen aus Schnee und Eis jährlich mehr als zwei Millionen Menschen an.