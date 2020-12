Frauenrechte in Österreich: „Abtreibung ist immer noch ein Tabu“

Menschen gehen in Polen auf die Straße, um gegen das Abtreibungsgesetz und für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen zu demonstrieren.

Innsbruck – Im Oktober hatte das Verfassungsgericht in Warschau entschieden, dass Frauen selbst bei schweren Fehlbildungen des Fötus die Schwangerschaft nicht beenden dürfen. Seitdem demonstrieren Menschen auf der Straße, Frauen tragen Plakate mit den Aufschriften „Mein Körper, meine Wahl“.

„Die Situation ist schlimm“, sagt Christian Fiala, ärztlicher Leiter des Gynmed-Ambulatoriums für Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung in Wien. Doch es sei einfacher, sich über Polen zu echauffieren, als im eigenen Land zu kritisieren. Auch in Österreich liege vieles im Argen. Noch immer droht Frauen, die einen Abbruch ihrer Schwangerschaft selbst durchführen – und etwa im Internet eine Abtreibungspille bestellen – eine Gefängnisstrafe.

Die Ausnahme ist die so genannte Fristenlösung. Demnach bleibt ein Abbruch straffrei, wenn er innerhalb der ersten drei Monate nach ärztlicher Beratung stattfindet oder wenn eine ernsthafte Gefahr für Mutter oder Kind bzw. eine schwere Fehlbildung besteht. In manchen Krankenhäusern wurden auch Kommissionen eingerichtet, welche, so Fiala, „ohne jede gesetzliche Basis entscheiden“, ob nach Ablauf der ersten drei Monate ein Abbruch möglich ist oder nicht.