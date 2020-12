Steirer schießt mit Schrotflinte aus Fenster

Ein 51-jähriger Steirer hat in der Nacht auf Montag mit einer Schrotflinte aus seinem geschlossenen Wohnzimmerfenster geschossen. Dabei verfehlte er Polizisten zwar um einige Meter, doch die Beamten zogen sich zurück und alarmierten das Einsatzkommando Cobra. Die Sondereinheit nahm den Verdächtigen fest. Er gab an, seit längerer Zeit an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, so die Polizei am Dienstag.