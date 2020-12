Tiroler Kammerlander fehlt nach positivem Corona-Test beim Weltcup-Auftakt

Innsbruck –Die schlechten Nachrichten vorweg: Thomas Kammerlander muss aufgrund einer Covid-19-Infektion in Quarantäne und damit den Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler auslassen. So steigt die neue Saison ab Donnerstag (9.15 Uhr/im Livestream auf TT.com) in Winterleiten (Steiermark) ohne den vierfachen Gesamtweltcupsieger aus Umhausen. „Es war letztlich nur eine Frage der Zeit, dass es auch bei uns jemanden erwischt“, sagt der 30-Jährige, der sich ohne Symptome fit fühlt. Trotz all der Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen.