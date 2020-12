Lienz –Es reicht. Die wiederkehrenden Stromausfälle bei Schlechtwetter sind nicht mehr zu ertragen. Das meinen viele Osttiroler Bürgermeister nach den schweren Schneefällen am ersten Dezemberwochenende. Wie schon in vergangenen Jahren haben umstürzende Bäume und die schwere Schneelast auch heuer wieder die Stromversorgung in großen Teilen Osttirols gekappt. Doch diesmal waren die Schäden, die die Tinetz-Monteure bei gefährlichen Einsätzen reparieren müssen, rekordverdächtig. Das sagen die Ortschefs, die die drei Regionen des Bezirks vertreten: Andreas Köll aus Matrei, Andreas Pfurner aus Nußdorf-Debant und Matthias Scherer aus Obertilliach.