Innsbruck – „Da werden wir uns zur Wehr setzen.“ In den 90er-Jahren stand Hermann Steixner auf der Autobahn und demonstrierte. Heute steht Steixner dem Planungsverband Stubaital sowie der Gemeinde Schönberg als Bürgermeister vor. Dort also, wo der Verkehr entlang der Brennerautobahn an der Asfinag-Hauptmautstelle zur Kassa gebeten wird.