Neues Labor in Wien schafft 30.000 PCR-Tests pro Tag

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Labors in Wien-Penzing erhöht sich die heimische Kapazität an präzisen Coronavirus-Testauswertungen deutlich: 30.000 PCR-Tests pro Tag schafft der neue Standort, versprach Michael Havel, Co-Gründer des Betreibers Lifebrain Group, am Dienstag. In den nächsten Monaten werde die Kapazität auf bis zu 60.000 Ergebnisse pro Tag erhöht, kündigte Havel an. Die Stadt Wien hat sich ein Kontingent von bis zu 10.000 Tests pro Tag reserviert.

Die Lifebrain Group wurde 2013 gegründet und ist - abgesehen von der neuen Einrichtung am Areal des Otto-Wagner-Spitals - in Italien mit rund 300 Standorten präsent. Außerdem können sich Privatpersonen seit Wochenbeginn an drei Teststandorten in Wien (zwei in Favoriten, einer in Rudolfsheim-Fünfhaus) gegen Gebühr via Antigen-Schnelltest oder PCR-Test auf eine Infektion überprüfen lassen.